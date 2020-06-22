ПНС Ливии отказывается от мира: Саррадж саботирует встречу с Лигой арабских государств

Триполи, 22 июня. Представитель МИД так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Мухаммед аль-Каблави, заявил, что Триполи отказался от мирных переговоров по Ливии, организованными Лигой арабских государств (ЛАГ). Файез Саррадж в очередной раз демонстрирует недоговороспособность и полную зависимость от турецких покровителей.

Генеральный секретариат Лиги арабских государств объявил в прошлую пятницу, 19 июня, что Египет попросил созвать внеочередное совещание для обсуждения событий в Ливии. Предложение Каира было положительно воспринято всеми участниками ЛАГ, кроме ПНС.

Как передает турецкое издание Milligazete, пресс-секретарь триполитанского внешнеполитического ведомства Мухаммед аль-Каблави заявил, что в Триполи отвергли встречу. Внеочередная сессия ЛАГ должна была быть посвящена теме Ливии.

В связи с решением Триполи, заместитель генерального секретаря Лиги арабских государств Зеки аль-Эмин объявил, что запланированная на сегодня ливийская сессия будет отложена до завтра, чтобы переформатировать состав сторон и обеспечить участие делегатов.

Ранее Египет направил запрос в ЛАГ о проведении экстренного совещания, обозначив опасность агрессии Турции и тяжелые последствия ее вмешательства в дела североафриканской страны. Руководство ЛАГ приняло обращение и приступило к организации заседания.

В ЛАГ подчеркнули, что турецкое вмешательство в Ливию вызвано политическими, экономическими и военными интересами Анкары. Решить эту проблему призвана «Каирская декларация», созданная для ускорения переговорных процессов и способная положить конец кровопролитию.

В противовес тому, что ведущие европейские державы выступили в поддержку «Каирской декларации», показательна реакция Турции, которая принципиально отвергает документ и отказывается пойти на урегулирование. Анкара продолжает активно вмешиваться во внутриливийский кризис.

Приходится констатировать, что ПНС полностью подотчетно Анкаре и не способно демонстрировать независимую позицию в рамках участия в Лиге арабских государств.