Двум фигурантам дела «Сети» вынесли приговор в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 июня. Двум фигурантам дела «Сети» Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову вынесли приговор в Петербурге.

Подсудимые являются членами террористической группировки «Сеть». 2-й Западный окружной суд на выездном заседании признал их виновными в организации террористического сообщества и участии в нем, а также в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Оба были приговорены их к реальному лишению свободы в колонии общего режима. Филинков проведет за решеткой семь лет, Бояршинов — 5 лет и 6 месяцев. Отметим, что Филинков своей вины не признал, а Бояршинов дал признательные показания.

В деле «Сети» 11 фигурантов, все они были осуждены. Семеро из них были приговорены к срокам от 6 до 18 лет. Приговоры были вынесены Приволжским окружным военным судом в Пензе.