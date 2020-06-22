Путин посетил Главный храм Вооруженных Сил. События дня. ФАН-ТВ

Президент посетил Главный храм Вооруженных Сил
В День памяти и скорби Владимир Путин посетил Главный храм Вооруженных Сил России. Президент осмотрел храм в сопровождении Министра обороны Сергея Шойгу и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Глава государства принял участие в молебне, который отслужил предстоятель РПЦ. ЛАЙФ: молитва Патриарха Кирилла Также Владимир Путин обратился с памятной речью.
«Мы собрались здесь, у стен Главного храма Вооруженных Сил России, чтобы с глубоким почтением вспомнить о героях прошлого, почтить бессмертный подвиг нашего народа и ратную доблесть всех защитников Отечества – от Древней Руси до наших дней, склонить головы в память о тех, кто отдал жизнь за свободу родной земли.», — отметил президент России.
Сегодня 22 июня впервые прошла общероссийская минута молчания. В 12:15 смолкли радиостанции и телеканалы, в память о тех, кто сражался на фронте, кто ковал победу в тылу, кто отдал свою жизнь в битве с врагом.
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе
Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе. Дело в том, что 24 июня, когда состоится парад Победы, будет нерабочий день с сохранением зарплаты. А 23 июня не считается предпраздничным, поэтому продолжительность рабочего дня не сокращается на час. Напомним, Президент России Владимир Путин отложил проведение парада в честь 75-летия Победы из-за ситуации с распространением коронавируса. В итоге 9 мая в российских городах прошли авиапарады и праздничные салюты. Позже Министерству обороны поручили начать подготовку к параду, который должен состояться 24 июня. Также предположительная дата проведения всероссийской акции «Бессмертный полк» назначена на 26 июля, если позволит эпидемиологическая ситуация.
Трамп высказался о сносе памятника Теодору Рузвельту
Президент США Дональд Трамп отреагировал на решение властей Нью-Йорка снести памятник 26-му главе государства Теодору Рузвельту. На своей странице в Twitter он написал: «Глупо, не делайте этого!». Ранее стало известно, что памятник в Нью-Йорке демонтируют. Бронзовая статуя президента верхом на лошади и в окружении коренных жителей Америки и африканцев находится у входа в Американский музей естественной истории. Отмечается, что для многих памятник стал символом наследия колониализма и расовой дискриминации. Напомним, протесты против расизма в американских городах в последние недели все чаще приводят к осквернению и уничтожению памятников. Например, протестующие опрокинули и сожгли статую генерала Конфедерации Альберта Пайка в Вашингтоне.
Виктору Бабарико предъявили обвинение
В Белоруссии предъявлены обвинения Виктору и Эдуарду Бабарико по расследуемому уголовному делу. Об этом рассказал официальный представитель КГБ Андрей Ярош. По его словам, Комитет государственной безопасности Белоруссии пока оставляет без комментариев подробности обвинения. 18 июня стало известно, что белорусские правоохранители задержали претендента на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико. По предварительной информации Бабарико пытался оказать воздействие на свидетелей, а также скрыть улики преступления. Напомним, Бабарико являлся главой Белгазпромбанка с 2000 года. В середине мая он покинул пост главы банка, и заявил о намерении баллотироваться в президенты Белоруссии.