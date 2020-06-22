Путин посетил Главный храм Вооруженных Сил. События дня. ФАН-ТВ

Президент посетил Главный храм Вооруженных Сил

В День памяти и скорби Владимир Путин посетил Главный храм Вооруженных Сил России. Президент осмотрел храм в сопровождении Министра обороны Сергея Шойгу и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Глава государства принял участие в молебне, который отслужил предстоятель РПЦ. ЛАЙФ: молитва Патриарха Кирилла Также Владимир Путин обратился с памятной речью.

«Мы собрались здесь, у стен Главного храма Вооруженных Сил России, чтобы с глубоким почтением вспомнить о героях прошлого, почтить бессмертный подвиг нашего народа и ратную доблесть всех защитников Отечества – от Древней Руси до наших дней, склонить головы в память о тех, кто отдал жизнь за свободу родной земли.», — отметил президент России.

Сегодня 22 июня впервые прошла общероссийская минута молчания. В 12:15 смолкли радиостанции и телеканалы, в память о тех, кто сражался на фронте, кто ковал победу в тылу, кто отдал свою жизнь в битве с врагом.