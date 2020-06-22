Более 5 миллиардов деревьев будет высажено в Эфиопии в рамках экологического марафона

Аддис-Абеба, 22 июня. Акция массовой высадки деревьев стартовала в Эфиопии. В рамках инициативы премьер-министра страны Абия Ахмеда Али по восстановлению лесов в Эфиопии будет высажено пять миллиардов саженцев.

Рост населения и развитие сельскохозяйственной деятельности в Эфиопии привели к тому, что за XX век страна потеряла более 90% своего лесного покрова. Это привело к изменениям климата страны, засухам и эрозии почвы.

Для восстановления лесов в Эфиопии в 2019 году была принята программа Green Legacy. В соответствии с планом 29 июля прошлого года за один день было посажено 200 миллионов саженцев. В этом году программа расширена на весь сезон дождей, который продлится с июня по сентябрь. За это время предстоит посадить пять миллиардов деревьев. Всего же за четыре года правительство надеется высадить 20 млрд саженцев.

Помимо этого, Эфиопия участвует в международной программе «Сделаем Африку зеленой», предусматривающей развитие технологий по утилизации отходов и создание экологически чистых предприятий. На реализацию программы Эфиопия получила от ООН грант в размере 3 млн евро.

Вопросы экологии находятся в числе приоритетных и при постройке дамбы «Возрождение», которая вызывает рост напряженности в отношениях Эфиопии с Египтом и Суданом.

Несмотря на сложности по согласованию сроков заполнения водохранилища будущей ГЭС, стороны еще в начале прошлой недели смогли договориться об обмене данными экологического мониторинга и правилах борьбы с засухой.

ГЭС «Возрождение» и водохранилище «Тысячелетие» неизбежно станут одним из факторов, заметно влияющих на экологию и климат в западной части Эфиопии. Однако внимание к экологической составляющей проекта, выразившееся в прогрессе переговоров по этому направлению, позволяет предположить, что негативные факторы постройки плотины учтены правительством Эфиопии.