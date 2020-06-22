Москва, 22 июня. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала две главные проблемы Минских соглашений по урегулированию гражданской войны в Донбассе.

«Самая главная проблема с ними заключается в том, что, во-первых, они не выполняются. А во-вторых, начинается декларативная и информационная политика по подмене существующих механизмов некими придуманными новыми», — отметила Захарова в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей.

Дипломат подчеркнула, что за столько лет Киев мог бы выполнить Минские соглашения, однако он продолжает подменять имеющиеся форматы придумыванием новых или тормозить реализацию Минских договоренностей бесконечным квазипроцессом.

Гражданская война в Донбассе началась в 2014 году после госпереворота на Украине и продолжается до сих пор. Жители ЛНР и ДНР заявили о своей независимости, тогда новые власти страны начали проводить против них так называемую антитеррористическую операцию.

Искать мирные пути решения конфликта пытаются участники контактной группы в Минске. Ими были приняты Минские соглашения, соблюдение которых, как заявляют в ЛНР и ДНР, постоянно нарушается со стороны украинских силовиков.

В интервью ФАН Захарова оценила первый год Владимира Зеленского на посту президента Украины и рассказала, кого боится украинский президент.