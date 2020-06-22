Шерин призвал уголовно наказать премьера Украины за слова о Второй мировой войне

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал Вторую мировую «войной двух тоталитарных режимов», превративших украинскую землю в поле боя. По словам депутата Госдумы Александра Шерина, подобные заявления заслуживают внимания представителей правопорядка.

«В этот день Вторая мировая война ворвалась в каждый украинский дом. Нашу родную землю превратили в поле боя между двумя тоталитарными режимами, в результате чего погибли почти 10 млн украинцев. Это ужасные цифры», — написал глава украинского кабмина в своем Telegram-канале.

Шмыгаль напомнил, что 22 июня на Украине является Днем скорби и чествования памяти жертв войны и провел параллель между событиями 1941 года и современностью.

«Мы обязательно прогоним врага с украинской земли», — написал премьер-министр Украины.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин резко отреагировал на заявление Дениса Шмыгаля.

«Мы прекрасно понимаем, что сегодня руководство Украины находится под полным протекторатом Соединенных Штатов Америки. А потому из Киева в адрес Российской Федерации постоянно звучат такие оскорбительные высказывания. Мы можем и должны на это реагировать. У нас есть соответствующие поправки в Уголовный кодекс. Необходимо вызывать украинского посла, вручать ноту протеста, возбуждать уголовное дело, требовать выдачи Шмыгаля, привлекать его к уголовной ответственности и предавать суду», — сказал Александр Шерин в комментарии Федеральному агентству новостей.

При этом парламентарий подчеркнул, что это его частное мнение.

«Есть правительство РФ, есть Генпрокуратура, есть министерство иностранных дел нашей страны, которые должны реагировать на подобные заявления из Киева», — добавил Шерин.

Напомним, статья 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма», о которой говорит Александр Шерин, предполагает до трех лет лишения свободы за публичное «отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений, установленных указанным приговором, а равно распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны». То же деяние, но совершенное лицом с использованием своего служебного положения или с использованием средств массовой информации, а равно с искусственным созданием доказательств обвинения, наказывается лишением свободы сроком до пяти лет.