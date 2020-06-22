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Путин возложил венок к могиле Неизвестного солдата

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Путин возложил венок к могиле Неизвестного солдата

Москва, 22 июня. Президент России Владимир Путин почтил память погибших во время Великой Отечественной войны.

В День памяти и скорби национальный лидер возложил цветы к могиле Неизвестного солдата.

Ранее российский президент посетил в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу и патриарха Московского и всея Руси Кирилла Главный храм Вооруженных сил РФ. В ходе визита Путин, подчеркнул, что память о Великой Отечественной войне остается священной для большинства россиян, передает Федеральное агентство новостей.

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