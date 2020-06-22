Премьер Украины назвал Вторую мировую войной двух тоталитарных режимов

Киев, 22 июня. Украина 22 июня 1941 года стала полем боя между двумя тоталитарными режимами. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Политик опубликовал пост в своем Telegram-канале. Он напомнил, что 22 июня 1941 года Вторая мировая война ворвалась в каждый украинский дом.

«Нашу родную землю превратили в поле боя между двумя тоталитарными режимами, в результате чего погибли почти 10 миллионов украинцев. Это ужасные цифры», — подчеркнул политик.

Напомним, что с 2017 года на Украине фактически запрещено праздновать День Победы. Согласно украинскому закону, под запретом находится Знамя Победы, а также другие советские символы. Также позволено использовать лишь слова «Вторая мировая война».

Отметим, что после государственного переворота на Украине, в результате которого законно избранный президент Виктор Янукович был вынужден бежать из страны, а к власти пришла оппозиция, в стране был взят курс на дискредитацию советского прошлого. Власти Украины приняли закон о «декоммунизации». В рамках этого закона часть городов, улиц и площадей переименовали, а множество памятников, содержащих советскую символику — демонтировали.

В частности, в Херсоне демонтировали памятник «Три штыка», который был посвящен героям Великой Отечественной войны. В феврале 2019 года украинские дайверы в рамках декоммунизации утопили в Днепре бюст советского политического государственного деятеля Владимира Ленина.

Кроме того, в марте 2019 года во Львове снесли 30-метровую стелу Монумента славы советским воинам. Львовские власти заявляли, что монумент будто бы находится в аварийном состоянии, поэтому его необходимо было снести.