Москва, 22 июня. Предвыборные обещания президента Украины Владимира Зеленского превратились в благие, но нереализованные намерения. По итогам первого года на посту главы государства можно констатировать, что «слова разошлись с делами», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей.

«В целом, к сожалению, пока что фиксируем, что несмотря на замечательные слова и заявления, которые делались во время предвыборной гонки за пост президента страны, все это превратилось в благие, но нереализованные намерения. Опять повтор одного и того же — слова разошлись с делами», — отметила Захарова, комментируя первый год Зеленского на посту президента Украины.

Представитель МИД РФ напомнила, что Зеленский обещал провести экспертизу дискриминационного закона о государственном языке. Отмена закона могла бы решить множество проблем, но предписание продолжает выполняться в полном объеме. Киев не обращает внимание на критику со стороны международных структур, подчеркнула дипломат.

Захарова считает, что выполнить предвыборные обещания президенту Украины мешает страх перед националистами.

«К сожалению, мы видим главную тенденцию — это панический страх президента перед агрессивным меньшинством, которое характеризуем как национал-радикалы», — добавила Захарова.

Дипломат считает, что страх перед радикалами ― самая острая проблема Зеленского. Именно этот страх препятствует стабилизации ситуации в Донбассе и решению гражданского конфликта.