Forbes оценил эффективность российских МиГ-29 и Су-30 для сдерживания Китая и Пакистана



Москва, 22 июня. Российские истребители МиГ-29 и Су-30 не помогут Индии в войне с Китаем, считает военный эксперт Forbes Давид Акс.

Он раскритиковал планы Нью-Дели по закупке 33 российских самолетов на фоне продолжающихся разногласий с Китаем в Восточном Ладакхе. О том, что ВВС Индии хотят усилить свой авиапарк 33 российскими истребителями индийское информагентство ANI сообщило 19 июня со ссылкой источники в правительстве страны.

По словам Акса, Индия сделала очередной шаг для увеличения числа своих эскадрилий с 28 до 40. Такого количества самолетов, по мнению индийских властей, должно хватить для сдерживания Китая и Пакистана.

Эксперт Forbes напомнил, что индийские военные летчики летают не только на российских самолетах, но и на французских Mirage 2000s и Rafales и европейских Jaguars. По его мнению, тот же Mirage 2000 был более эффективным истребителем на службе ВВС Индии, чем Су-30. Rafale, преемник французского производства Mirage, также является одним из лучших истребителей Индии.

Акс пояснил, что у Су-30 нет новейшего высокоточного боеприпаса класса «воздух-земля», кроме того, он плохо работает с высотных авиабаз, поддерживающих индийские операции вдоль так называемой границы. По словам обозревателя, МиГ-29 более легкий и лучше подходит для индийских ВВС, чем Су-30.