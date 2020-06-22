Лучший период для старта новых финансовых и карьерных проектов — декабрь, когда после зимнего солнцестояния день слова начнет расти. Об этом рассказал российский астролог Иван Горский в комментарии Федеральному агентству новостей.

Накануне, 21 июня, прошел день летнего солнцестояния. Это момент, когда Солнце проходит через самые удаленные от экватора точки эклиптики. Астрономическое явление происходит дважды в год: в июне и декабре. Для разных народов и культур солнцестояние имеет важное символическое значение.

«День остаточно важный. Солнцестояние — это максимально длинный день, и с этого момента меняется период, и солнце «идет на убыль», — сказал Иван Горский.

Для северного полушария день летнего солнцестояния — самый длинный в году, и с этого момента его продолжительность начинает сокращаться. 21 июня считают началом астрономического лета. В традициях разных народов эту дату считали очень важной, так как солнце — источник жизни, а солнцестояние — время максимального расцвета всех жизненных сил природы.

Однако тем, кто планирует начать новые дела и проекты, лучше повременить до декабря, советует астролог. С момента зимнего солнцестояния, который приходится на 21 или 22 декабря, световой день снова начнет расти, а ночь пойдет на убыль.

«Если есть желание начать какие-то большие проекты — финансовые или карьерные, — все-таки лучше стартовать с декабря, когда солнышко начнет расти. Можно провести аналогию с Луной: есть Луна растущая, а есть — убывающая. Так и с Солнцем: в цикл, который начинается с декабря, день растет. Это период, когда все растет и идет вверх. После этого, с 21 июня, Солнце пойдет вниз — как бы на угасание. Так же и с делами: к начинаниям приступать лучше, когда все расцветает. Стоит идти вместе с природными циклами и ритмами», — подытожил Иван Горский.

День зимнего солнцестояния также отмечали во многих культурах. Христианская церковь, летоисчисление в которой идет по григорианскому календарю, в этот период празднует Рождество Христово. Древние славяне в день зимнего солнцестояния праздновали Коляду, а германские народы — Йоль.

Подробнее о традициях и приметах летнего солнцестояния можно узнать в материале Федерального агентства новостей.