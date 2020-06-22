Адвокат обвиняемого по делу MH17 допустил сфабрикованность доказательств

Амстердам, 22 июня. Доказательства, собранные после крушения рейса MH17 на месте происшествия, могли быть сфабрикованы или подброшены. Об этом заявил адвокат Баудевейн ван Эйк, который защищает в суде интересы россиянина Олега Пулатова.

Накануне в охраняемом комплексе Схипхол в Нидерландах возобновились слушания по делу об авиакатастрофе. На предыдущих заседаниях прокуратура выразила готовность начать рассмотрение против обвиняемых россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко. При этом дело в отношении Олега Пулатова, согласно позиции правоохранительных органов, требует дальнейшего расследования.

«На пути у прокуратуры было много препятствий, которые осложнили ход расследования. И вполне вероятно, что это могло отразиться на выводах следователей», — заявил ван Эйк.

Он указал на то факт, что у следствия в течение четырех месяцев не было возможности проводить экспертизы на месте происшествия. Кроме того, интересующая прокуратуру территория даже не была оцеплена.

«Это значит, что часть доказательств могла быть потеряна, сфабрикована или даже подброшена», — добавил Баудевейн ван Эйк.

Помимо этого, прокуратура зависела от Службы безопасности Украины, которая представила только записи ополченцев ДНР, но не украинских военных.