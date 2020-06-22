Сирия, 22 июня. Жители Хасаки забросали камнями конвой ВС США. Взрыв прогремел в провинции Ракка. Боевики подконтрольных Турции формирований направили подкрепления на восток Сирии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: открыли ответный огонь по укрепления протурецких боевиков на востоке Хасака.

«Демократические силы Сирии» (SDF): лишились трех боевиков раненными в результате взрыва на складе боеприпасов на востоке провинции Хасака.

Международная коалиция: провела воздушную разведку на востоке провинции Ракка.

«Силы освобождения Африна»: подозреваются в установке бомбы в зоне контроля протурецких боевиков в Алеппо.

«Сирийская национальная армия» (СНА): направила в Хасаку подкрепление и обстреляла позиции правительственных войск.

Провинция Алеппо

На севере провинции прогремел очередной взрыв в зоне контроля боевиков «Сирийской национальной армии». Один человек был ранен в результате взрыва самодельной бомбы в лагере Аль-Райан к северу от городу Азаз. Как передает портал Step News, в результате был ранен один человек. Так называемая военная полиция СНА обвиняет в произошедшем боевиков «Сил освобождения Африна», на которых также возлагают вину за теракт в городе Африн, который вчера убил и ранил около 12 человек, включая 6 несовершеннолетних.

Провинция Ракка

На востоке провинции силы международной коалиции продолжили воздушную разведку. Как сообщает агентство Step News, к востоку от города Ракка на рассвете были замечена разведывательная авиация ВВС США.

К западу от города Ракка прогремел взрыв. Как сообщает источник в Twitter @OmarEdlbiА, инцидент произошел в центре поселения Аль-Сахль. По предварительным данным, на центральной улице детонировала самодельная бомба. Ответственность за установку СВУ пока не взяла на себя ни одна из группировок, однако «Демократические силы Сирии», в оккупации которых находится поселение, обвиняют в произошедшем террористов запрещенного в РФ «Исламского государства»1.

Провинция Хасака

На складе боеприпасов SDF в городе Румейлан прогремел взрыв. Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека, по предварительным данным взрыв ранил трех курдских боевиков. По данным портала Al Nour, после инцидента, боевики перекрыли въезды и выезды в город. Взрыв произошел недалеко от базы ВС США, расположенной у одноименного нефтяного месторождения.

По информации Telegram-канала Warjornal, местные жители в очередной раз помешали американским военным провести патрулирование на юго-востоке провинции. Согласно данным источника, инцидент произошел в деревне Фарсук Кебир, расположенной к югу от города Камышлы. Местные жители перекрыли дорогу для патруля ВС США, после чего забросили его камнями.

Продолжаются боестолкновения на линии разграничения сторон правительственных войск и подконтрольных Анкаре формирований. Согласно информации портала SOHR, на рассвете обстрелы со стороны позиций «Сирийской национальной армии» отмечались у поселений Тель-Тамр и Абу- Расин. Позднее подкрепления протурецких боевиков прибыли к поселениям Байбара, Матаб и Анак-аль-Хава.

Ирак

Как передает военно-аналитический Telegram-канал «Рыбарь», в ходе рейда иракские военнослужащие обнаружили массовое захоронение, где находилось свыше 500 тел несовершеннолетних девушек. Братская могила была обнаружена в провинции Найнава близ города Мосул. Предположительно убитые девушки были похищены террористами «Исламского государства» в 2014 году во время взятия Мосула, после которого террористы приступили к планомерному уничтожению проживающих в городе религиозных и этнических меньшинств. По данным гуманитарной организации Human Rights Watch, за полтора года группировка успела казнить свыше 800 женщин.

1 Организация запрещена на территории РФ.