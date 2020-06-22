Кремль отреагировал на заявления Болтона о Путине



Москва, 22 июня. Оценки, которые экс-помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон дал в своих мемуарах президенту РФ Владимиру Путину, нельзя воспринимать целиком, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Там разные оценки, с чем-то можно согласиться, с чем-то нельзя согласиться, поэтому здесь нужно смотреть отдельные посылы», — пояснил он, подчеркнув, что не будет давать этому какую-то общую оценку .

Песков добавил, что не считает нужным давать оценку той части мемуаров Болтона, которая касается внутренней политики Штатов.

«Это не наше дело, и характеристики, которые Болтон давал главе государства, советником которого он являлся в течение года — это не наше дело, мы это делать не будем», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Болтон в интервью телеканалу ABC News заявил, что Путин готовится к встречам с политиками лучше и ответственнее, чем Дональд Трамп. По мнению экс-советника лидера США, у российского президента всегда есть план, и он ему следует.