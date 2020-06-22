ВОЗ заявила о рекордном суточном приросте заболевших COVID-19

Женева, 22 июня. Всемирная организация здравоохранения заявила о рекордном числе заражений коронавирусной инфекцией за минувшие сутки. Больше всего новых случаев зафиксировано в Бразилии, уточнили в организации.

По данным ВОЗ, 21 июня количество заражений за сутки составило 183 020 человек. Рекордсменами по числу новых пациентов стали Бразилия (55 тыс. человек), США (37 тыс.) и Индия (около 15 тыс. зараженных).

Согласно информации Института Джонса Хопкинса, всего с момента пандемии во всем мире было выявлено 8 969 827 случаев COVID-19, 468 567 из них скончались. На первом месте по количеству пациентов с коронавирусной инфекцией сейчас находятся США (2 280 969 человек), на втором — Бразилия (1 083 341), на третьем — Россия (591 465), на четвертом — Индия (425 282) и на пятом — Великобритания (305 803).

В России, по статистике Роспотребнадзора, с начала эпидемии выздоровели 344 тыс. заболевших коронавирусной инфекцией. Продолжается активное тестирование на COVID-19. По данным на 22 июня специалисты провели более 17,2 млн тестов.