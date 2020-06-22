Песков не согласился с тезисом о несменяемости власти в России

Москва, 22 июня. Власть в России меняется, ротация происходит постоянно, не замечать этого было бы неверно. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Президент РФ Владимир Путин ранее прокомментировал поправку в конституцию, которая даст ему право баллотироваться на новый срок. Глава государства заметил, что без такого пункта в основном законе страны на многих уровнях власти «года через два» начнется «рысканье глазами» в поисках возможных преемников. Российский лидер заметил, что «нужно будет вовсе не поисками заниматься».

Песков, отвечая на вопросы журналистов, выразил свое несогласие с тезисом о несменяемости власти в России

«Это абсолютно не означает, что система не работает в условиях сменяемости власти. Власть меняется, происходит постоянный процесс ротации, и не замечать этого было бы неверно», — сказал он.

Еще в марте один из старейших депутатов Госдумы, герой Советского Союза Валентина Терешкова выступила с инициативой обсудить вопрос об обнулении числа президентских сроков после вступления в силу изменений в основной закон страны. Сам глава государства и депутаты Госдумы поддержали эту идею. Конституционный суд дал свои разъяснения, и теперь россияне должны высказаться об этом решении. Голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет с 25 июня по 1 июля 2020 года.

Собеседник Федерального агентства новостей, политолог Дмитрий Гусев уверен, что такой пункт в основном законе страны сделает неэффективными любые политические и экономические атаки на Россию, направленные на дестабилизацию государства. Он отметил, что большинство россиян, согласно социологическим опросам, согласны с тем, чтобы Путин баллотировался в следующий раз.