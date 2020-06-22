Правительство установило единое время проведения общероссийской минуты молчания 22 июня

Москва, 22 июня. Общероссийская минута молчания будет проводиться ежегодно 22 июня, в День памяти и скорби, в 12.15 по московскому времени. Об этом говорится в постановлении правительства России.

Еще в начале марта Госдума приняла в третьем чтении закон, предлагающий проведение общефедеральной минуты молчания 22 июня. Авторами законопроекта выступили депутаты всех фракций нижней палаты парламента.

Как отметила замглавы Госдумы Ирина Яровая, такой ритуал имеет важнейшее значение в вопросе сохранения исторической памяти на фоне попыток западных стран умалить роль советского народа в победе над фашизмом.

В понедельник вся страна от Камчатки до Калининграда объединилась в одну общую минуту в скорби и памяти, добавила она.

«Никто в мире не совершил большего подвига, чем наш народ. Никто не забыт и ничто не забыто для нашего народа и для всего мира», — подчеркнула Яровая.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин посетил Главный храм Вооруженных сил (ВС) РФ. В присутствии министра обороны РФ Сергея Шойгу, патриарха Московского и всея Руси Кирилла и военнослужащих глава государства произнес речь. Путин подчеркнул, что память о Великой Отечественной войне священна для россиян.

Затем российский лидер возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата, передает RT. Тем временем правоохранители и сотрудники МЧС зажгли свечи у Вечного огня на Поклонной горе.