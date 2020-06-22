Путину представили обновленный план восстановления экономики

Москва, 22 июня. Президенту России Владимиру Путину передали доработанный общенациональный план восстановления экономики, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, решения о дате и формате обнародования этого документа пока нет.

Представитель Кремля сообщил, что документ был передан премьер-министром России Михаилом Мишустиным в установленные сроки.

«Потребуется определенное время на его проработку, на детальное ознакомление с ним», — сказал Песков, отвечая на вопрос, представлен ли главе государства обновленный план восстановления экономики.

По словам чиновника, решение об обнародовании плана восстановления экономики пока не принималось. Песков добавил, что как станет известно — Кремль проинформирует.

Пресс-служба российского правительства в пятницу сообщила, что проект общенационального плана восстановления экономики РФ после его доработки направили главе государства. По информации кабмина, в проект вошли меры, предложенные Государственной думой и Советом Федерации, а также другими организациями и сообществами.

Первоначальный проект плана восстановления экономики был представлен Путину в начале июня. Документ был принят за основу, после чего началась его доработка.