Бессараб рассказала, когда семьи с детьми до 18 лет получат выплату в 10 тысяч рублей

Пенсионный фонд России может произвести выплаты новым получателям пособия — семьям с детьми от 17 до 18 лет — в течение недели, после того как правительство и Госдума примут соответствующее решение. Об этом Федеральному агентству новостей рассказала депутат Светлана Бессараб.

Представители Совета Федерации предложение ввести единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет. На данный момент инициатива рассматривается в правительстве. Распределением помощи займется Пенсионный фонд России (ПФР).

Граждане выразили недовольство по поводу того, что на детей до 18 лет не были предусмотрены выплаты, хотя многие из них в этом возрасте еще являются школьниками. Председатель комитета Совфеда по образованию и науке Лилия Гумерова заявила, что эту проблему необходимо было решить.

«Состоялся очень конструктивный разговор, мы озвучили конкретные предложения. Мы знаем, какую огромную поддержку среди населения получила единовременная выплата для детей от 3 до 16 лет. По предложению субъектов Федерации, мы предложили расширить круг получателей, увеличив возраст до 18 лет, для тех, кто учится в общеобразовательных организациях , — подчеркнула она, отметив, что предложение будет одобрено правительством при соответствующих возможностях госбюджета.

Член комитета Госдумы по соцполитике, труду и делам ветеранов Светлана Бессараб отметила, что было бы правильно ввести соответствующую выплату, поскольку несовершеннолетними дети являются до 18 лет. У Пенсионного фонда России есть возможности для выдачи такой единовременной помощи. В условиях пандемии Государственная дума и правительство привыкли работать очень быстро, а поэтому расширение списка получателей пособия произойдет оперативно, считает депутат.

«Если такое решение будет принято, то выплата будет распространяться на тот же период, который был для остальных детей. Предыдущие выплаты производились с 1 июня, — пояснила Бессараб в интервью ФАН. — Сегодня все цифровые платформы настроены таким образом, чтобы Пенсионный фонд РФ мог осуществить прием заявок, их обработку и произвести выплаты в течение одной недели. Это объективно сделать возможно, а тем более количество таких детей не такое большое».

При этом родителям не нужно приходить лично в территориальные учреждения ПФР и давать каких-либо документов, говорит парламентарий. Как правило, семья уже зарегистрирована в системе Пенсионного фонда вместе с ребенком.

«Достаточно просто подать соответствующее заявление в электронном виде. Обычно это все делается в дистанционном режиме и приходить лично не нужно», — добавила она.

Напомним, президент РФ Владимир Путин на совещании 11 мая озвучил новые меры поддержки для семей с детьми. С 1 июня была введена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет. Родители с детьми до 3 лет смогут оформить выплаты за апрель, май и июнь по пять тысяч рублей за каждый месяц.

Для оформления необходимо дистанционно подать заявление через портал Госуслуг, где нужно указать сведения из свидетельства о рождении ребенка и банковские реквизиты для перевода денег. Также можно обратиться в территориальные отделения МФЦ или Пенсионного фонда. Также выплаты на детей от 3 до 7 лет могут получить малообеспеченные семьи. Заявление можно подать до 1 октября текущего года.