В Индии девочка плачет кровавыми слезами

Нью-Дели, 22 июня. Врачи обнаружили в Индии у 11-летней девочки редчайшее медицинское состояние, при котором она плачет кровавыми слезами. Как уточнили специалисты, явление называется гемолакрия.

По данным издания Science Alert, мать девочки, которая не стала называть ни своего имени, ни имени ребенка, рассказала специалистам из Всеиндийского института медицинских наук в Нью-Дели, что ее дочь внезапно начала плакать кровью. Это происходило ежедневно два или три раза по несколько минут. При этом ребенок не жаловался на боль и не испытывал сильных эмоций. Как уточнила мать, слезы лились сами собой. До этого у ребенка не было никаких заболеваний или травм.

«Я боюсь за здоровье моей дочери. Меня пугает, что у нее из глаз идет кровь. Надеюсь, в будущем с ней такого случаться не будет», — уточнила она.

Врачи проверили пациентку: слезные железы пациентки оказались в норме, их содержимое — тоже. Они объяснили, что гемолакрия — редчайшее состояние. Причины кровавых слез могут быть самые разнообразные. Иногда ее вызывает гемофилия или болезнь Рандю — Ослера.

Ранее в индийском городе Сагар мужчине по имени Шьям Лал Ядав удалили «дьявольский» рог размером 10,2 сантиметра. Отмечается, что нарост на голове фермера появился около пяти лет назад после травмы от удара.

Сначала мужчина не придавал значения новообразованию в виде шишки. 74-летний фермер просил парикмахеров справиться с отростком. Когда они не смогли это сделать, мужчина попытался сам отрезать рог, но уплотнение все время росло. Индус решил обратиться в лечебное учреждение, когда нарост невозможно стало прикрывать головным убором.

Врачи подтвердили, что у фермера на самом деле растет рог. Новообразование состоит из кератина, как человеческие ногти или волосы. Жителю Индии удалили 10-сантиметровый «дьявольский» рог. Биопсия показала, что новообразование было доброкачественным.