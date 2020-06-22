Вирусолог Аграновский оценил способность российской вакцины защищать от COVID-19 два года

Российская вакцина от COVID-19 будет действовать минимум два года. По словам вирусолога Алексея Аграновского, на создателях этой вакцины лежит огромная ответственность.

Разработчиками вакцины от новой коронавирусной инфекции, за последние месяцы унесшей жизни более 470 тысяч человек во всем мире, являются Минобороны РФ и Научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Как рассказал директор НИЦ Александр Гинцбург, работа российской вакцины основана на создании аденовирусных контейнеров для доставки гена, кодирующего белок «короны» у COVID-19.

«Вакцина вводится дважды. Причем один и тот же ген вводится на разных носителях, что дает возможность не просто получить защитный протективный иммунитет, но получить его на увеличенный период времени», — объяснил Гинцбург в интервью «Красной звезде».

По словам ученого, действовать вакцина будет минимум два года, для массовой вакцинации россиян понадобится 70 млн доз препарата.

Доктор биологических наук, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Аграновский в комментарии Федеральному агентству новостей заметил, что на создателях этой вакцины лежит большая ответственность.

«На словах это реально, а на практике — посмотрим. В принципе, придумано неплохо. Тут я ничего не могу покритиковать. Но, понимаете, иммунология, вакцины — это одна из сложнейших областей биологии. И здесь навскидку нельзя сказать, сработает или не сработает. Посмотрим. Бывают случаи, когда вакцины плохо придуманы — это видно уже по описанию. А здесь не к чему придраться. Поэтому будем делать выводы по опыту применения со всеми необходимыми предосторожностями и тестированием», — сказал вирусолог Аграновский.

Он напомнил, что в самом начале пандемии появление вакцины от коронавируса прогнозировали не раньше осени 2020 года.

«То, что вакцина есть уже сейчас, — это прорыв. Хотя, на мой взгляд, это случилось очень рано. На создателях вакцины лежит огромная ответственность. Но если им удалось придумать что-то такое, что ускорит внедрение вакцины, то здесь их можно только похвалить. Я не думаю, что была какая-то спешка, что разработчиков кто-то серьезно подгонял. Помните, как раньше к съездам КПСС могли рапортовать о том, что три женщины досрочно за три месяца родили детей? Это невозможно. И это не тот случай», — отметил Аграновский.

Вирусолог добавил, что отказываться от вакцинации, поддаваясь антипрививочной истерии и конспирологическим теориям, не следует.