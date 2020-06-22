Путин даст прием для приглашенных на парад глав государств

Москва, 22 июня. Президент России Владимир Путин даст прием для приглашенных на парад Победы глав государств и правительств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«На полях», естественно, общение Путина с гостями состоится обязательно. Путин даст прием для глав приглашенных государств и правительств», — отметил Песков.

Представитель Кремля добавил, что «на полях» мероприятия пройдут отдельные контакты с главами государств и правительств. Общение президента РФ с приглашенными гостями состоится, но «на полях» празднования.

Песков добавил, что в понедельник, 22 июня, Путин возложит венок к Могиле Неизвестного солдата вместе с ветеранами и суворовцами.

«Путин в сопровождении ветеранов Великой Отечественной войны, в сопровождении суворовцев возложит венок к Могиле Неизвестного солдата», — сообщил Песков.

Торжественные мероприятия в честь Дня Победы не удалось провести 9 мая из-за пандемии коронавируса. Путин ранее объявил, что парад состоится в Москве и других городах России 24 июня. В Министерстве обороны РФ пояснили, что цели провести полномасштабные парады Победы в каждом регионе любой ценой нет. В некоторых из них пройдут скорее символические мероприятия, отметили в ведомстве.

На парад в Москве приедет президент Белоруссии Александр Лукашенко вместе со своей семьей. Президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев также планирует присутствовать на параде Победы в Москве 24 июня. Премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что не сможет присутствовать на параде Победы из-за ситуации с коронавирусом.