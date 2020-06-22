У младшего сына Джигана и Самойловой обнаружились проблемы со здоровьем

Москва, 22 июня. Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова сообщила о проблемах со здоровьем, которые обнаружились у самого младшего члена семьи. В Instagram модель спросила совета у своих поклонников.

Девушка рассказала, что у сына Давида наблюдается плохая проходимость слезных каналов. Проблема же заключается в том, что мнения врачей касательно дальнейших процедур разделились. Сейчас расстройство уже не настолько острое, но все равно беспокоит мать четверых детей.

«Все равно слезки текут (массаж мы делаем), и вопрос вот в чем. Американские педиатры сказали ни в коем случае не делать зондирование слезных путей̆, оно само пройдет по мере взросления ребенка. Наши врачи говорят делать и срочно, и только так оно пройдет», — поделилась Самойлова.

Опытные мамы дали разные рекомендации девушке. Если одним пришлось прибегать к хирургическому вмешательству, то другие решили проблему с помощью массажа и промываний. Среди советников оказалась и певица Наталья Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, передает Пятый канал.

«Нужен массаж, очень осторожно. Хороший врач знает, как его делать! Нам очень помогло, и вопрос решился!» — написала она в комментариях к записи.

Напомним, младший сын Джигана и Самойловой появился на свет в начале нынешнего года. Для его рождения пара специально отправилась в США.