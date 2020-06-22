Песков рассказал о происхождении лежащего на диване у Путина постера

Москва, 22 июня. Постер с изображением президента России Владимира Путина, находящийся в кабинете главы государства, сделан в Японии, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Это передали из Японии, в одной из префектур Японии сделали его портрет особой древней техникой на рисовой бумаге», — сказал представитель Кремля.
На днях вышел фильм «Россия. Кремль. Путин», на кадрах видно, что на диване в личном кабинете главы государства лежит его черно-белый портрет. Журналисты отметили, что портрет находился на том же месте еще несколько лет назад, когда шли съемки документального фильма американского режиссера Оливера Стоуна о российском лидере.
Песков объяснил, почему подаренный портрет с изображением главы государства расположен у него в кабинете на диване.
«Потому что президент считает, что ему там место, это его личное пространство», — сказал чиновник.
Песков рассказал, что за постер лежит на диване в кабинете президента - это подарок из Японии. Портрет Путина, выполненный в особой технике на рисовой бумаге, передала одна из префектур. Почему на диване? «Потому что президент считает, что там ему место» pic.twitter.com/jp7xDuUmnY— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 22, 2020