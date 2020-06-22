Песков рассказал о происхождении лежащего на диване у Путина постера

Москва, 22 июня. Постер с изображением президента России Владимира Путина, находящийся в кабинете главы государства, сделан в Японии, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это передали из Японии, в одной из префектур Японии сделали его портрет особой древней техникой на рисовой бумаге», — сказал представитель Кремля.

На днях вышел фильм «Россия. Кремль. Путин», на кадрах видно, что на диване в личном кабинете главы государства лежит его черно-белый портрет. Журналисты отметили, что портрет находился на том же месте еще несколько лет назад, когда шли съемки документального фильма американского режиссера Оливера Стоуна о российском лидере.

Песков объяснил, почему подаренный портрет с изображением главы государства расположен у него в кабинете на диване.

«Потому что президент считает, что ему там место, это его личное пространство», — сказал чиновник.