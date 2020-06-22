Песков: Путин доволен политической системой в России

Москва, 22 июня. Президент РФ Владимир Путин доволен выстроенной в РФ политической системой, она доказала свою стрессоустойчивость, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Накануне президент, говоря о поправке к конституцию, которая в случае принятия даст ему право баллотироваться на новый срок, заявил, что в противном случае через два года вместо нормальной работы на многих уровнях власти начнется «рысканье глазами» в поисках возможных преемников, а нужно работать, а не поисками заниматься.

«А — президент доволен выстроенной системой. Б — система доказала свою устойчивость, стрессоустойчивость», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков также подчеркнул, что глава государства исчерпывающе объяснил потенциальную угрозу ситуации.