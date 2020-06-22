Россия зафиксировала два нарушения перемирия в провинции Идлиб

Дамаск, 22 июня. Российская сторона в рамках работы комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии, зафиксировала за сутки два случая открытия огня. Об этом говорится в информационном бюллетене Министерства обороны РФ.

Документ опубликован на официальном сайте ведомства.

«Российской частью представительства зафиксировано два факта открытия огня в провинции Идлиб», — уточняется в документе.

Турецкая сторона никаких нарушений перемирия не заметила.

Как указали в ведомстве, в течение дня Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев не проводил гуманитарные акции.

Ранее президент Сирии Башар Асад вместе с женой Асмой побывал на линии фронта в Идлибе и сфотографировался с военнослужащими Сирийской арабской армии. На снимках глава государства появился спустя всего несколько часов после введения американских санкций в рамках так называемого «закона Цезаря».