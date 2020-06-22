В Кремле заявили, что у России нет территориальных претензий к другим странам

Москва, 22 июня. У России нет территориальных претензий к своим соседям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне Владимир Путин, говоря о предлагаемых поправках к конституции, напомнил, что при создании СССР не была прописана процедура выхода республик из состава Советского Союза. Это, как пояснил он, в теории могло привести к тому, что республика, получив «в свой багаж огромное количество российских земель», вышла бы из СССР, утащив с собой «подарки от русского народа».

Помимо этого, глава государства заявил, что Россия не приобретала Крым, потому что полуостров с юридической точки зрения всегда принадлежал ей. Он также напомнил, что крымчане приняли решение о воссоединении с РФ в марте 2014 года после того, как на Украине произошел госпереворот.