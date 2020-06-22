Бородина дала совет женщинам, переживающим расставание с мужем

Москва, 22 июня. Популярная телеведущая Ксения Бородина дала совет женщинам, которые переживают разрыв отношений.

Телезвезда зачастую общается со своими поклонниками в социальной сети Instagram через функцию «вопрос-ответ». Интернет-пользователи задают 37-летней знаменитости вопросы о личной жизни и предпочтениях, а порой даже спрашивают совета.

Одна из поклонниц рассказала звезде, что от нее ушел супруг, и она в растерянности — не знает, что делать. Бородина подбодрила девушку и поделилась своими мыслями о ситуации в жизни женщины.

«Надо жить дальше, это точно! Любовь девушки к себе — это фундамент ее жизни. Если дама знает себе цену , то точно так же к ней относятся и окружающие, в том числе и домочадцы. Вот только не надо путать это понятие с эгоизмом. Поэтому занимаемся саморазвитием, гуляем с подругами, читаем и отдыхаем», — написала Бородина.

Телеведущая «Дома-2» сама была на грани развода со своим нынешним супругом Курбаном Омаровым после рождения дочери Теоны. Знаменитость жаловалась, что супруг ей изменяет, и она решила подать на развод. Однако спустя некоторое время между супругами вновь пробежала искра, и сейчас звезда хвастается идиллией в семейной жизни.