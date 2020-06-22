Адвокат рассказал, что Ефремов сел за руль пьяным ради известного друга

Москва, 22 июня. Актер Михаил Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, чтобы помочь своему известному другу, рассказал адвокат актера Эльман Пашаев.

По словам адвоката, Ефремову позвонил знаменитый друг, личность которого Пашаев не назвал. Он попросил Ефремова навестить его мать в институте Склифосовского, которая находилась в тяжелом состоянии. Актер решил отправиться в больницу на автомобиле в пьяном состоянии.

«С Украины звонил его близкий друг, это очень известная личность в России. Его мать была в институте Склифосовского в предсмертном состоянии. Он просил его (Ефремова — прим. ред.), чтобы тот приехал туда и нанял лучших врачей для оказания медицинской помощи», — рассказал Пашаев в комментарии телеканалу «360».

Адвокат объяснил, что друг Ефремова не мог лично навестить мать, поскольку находился на Украине, а границы были закрыты. Ефремов не смог отказать товарищу, однако решение сесть за руль в пьяном состоянии адвокат не объяснил. Пашаев рассказал, что сам актер находится до сих пор в шоке.

«В подавленном состоянии. В шоке. Пока не отошел он», — отметил адвокат.

Ефремов устроил ДТП в Москве на Смоленской площади 8 июня. Актер в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и врезался в другую машину. Водитель двигавшегося навстречу автомобиля скончался. Кроме того, в анализах Ефремова обнаружили следы наркотиков. В отношении Ефремова возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Таганский суд Москвы поместил актера под домашний арест сроком на два месяца.

Артист записал видеоролик, в котором принес извинения семье погибшего и предложил помощь. Актер пояснил, что «это не попытка откупиться, а попытка искупить». Ефремов отметил, что ему «нет прощения от жены и детей». Однако семья погибшего отказалась от денежной компенсации и заявила о намерении добиваться справедливого наказания для актера.

Многие эксперты убеждены, что Ефремов должен отправиться в тюрьму, в частности, блогер Вадим Манукян в интервью Федеральному агентству новостей объяснил, почему артист не отделается условным сроком.