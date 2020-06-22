В семействе Пугачевой ожидается прибавление

Москва, 22 июня. Популярная певица Алла Пугачева вновь станет бабушкой. В звездном семействе пополнение ожидается осенью.

Пламенник артистки Владислав сообщил, что Пугачева станет двоюродной бабушкой для его будущей дочери в сентябре. По словам мужчины, ребенка хотят назвать Евгенией.

Примечательно, что у Пугачева уже есть сын по имени Женя от предыдущих отношений. Но ребенок сейчас находится с Примадонной, которая взяла над мальчиком опеку в 2015 году.

Сейчас Владислав и его бывшая возлюбленная Виктория хотят сами воспитывать ребенка. Женщина в эфире программы «Ты не поверишь» решила обратиться к 71-летней звезде.

«Вы же женщина. У вас есть дети маленькие. Зачем же так? — обратилась мама мальчика к артистке. — Я понимаю, что я проиграю, если они захотят. Кто я, а кто она. Но я пойду и буду бороться за своего ребенка. Она нас наказала, мы сами виноваты. У нас просто был срыв».

При этом племянник и его бывшая девушка безмерно благодарны певице за то, что она делает для их сына.

Решение супруга вернуть сына поддерживает и нынешняя жена Владислава. По ее мнению, будущая малышка и сын должны расти в одной семье.

У Пугачева трое детей: старшая Кристина Орбакайте и двойняшки Лиза и Гарри. Артистка балует также своих внуков Никиту Преснякова, Дени Байсарова и Клавдию Земцову.