ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми



Москва, 22 июня. ВТБ запустил собственную ипотечную программу поддержки семей с детьми. Ставка по ней будет фиксированной на весь срок кредита и с учетом комплексного страхования составит 7,9%.

Как уточнили в пресс-службе банка, дисконт по программе составит 1 процентный пункт от базовой ставки банка. Клиенты, у которых с 1 января этого года родился второй или последующий ребенок, смогут воспользоваться ей до конца года вне зависимости от того, изменится ли базовая ставка банка. По условиям программы, семьи смогут использовать кредит для покупки как жилья в новостройках, так и квартир на вторичном рынке недвижимости.

«Для рефинансирования кредитов других банков скидка составит 0,9 п.п», — добавили представители ВТБ.

Дисконт к ставке доступен по программам «Ипотека. Готовое жилье» и «Ипотека. Строящееся жилье», «Ипотека. Рефинансирование» и не распространяется на программы «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» (ставка 5%), «Ипотека с господдержкой 2020» (ставка 6,5%), «Дальневосточная ипотека» (ставка 2%), «Ипотека для военных» и «Витрина залогового имущества».