Актриса Железняк прокомментировала сообщения о переносе съемок «Сватов-7»

Российская актриса театра и кино Олеся Железняк призналась, что пока официальной информации о переносе съемок седьмого сезона телесериала «Сваты» нет, но разговоры об этом идут.

Лауреат различных театральных премий, исполняющая в «народном» сериале роль Ларисы Буханкиной, прокомментировала Федеральному агентству новостей появившиеся сообщения о том, что съемки «Сватов» перенесены на 2021 год.

«Говорят об этом, но пока точной, официальной информации нет, — сказала Железняк. — Неофициально — вроде как да (переносят съемки. — Прим. ФАН). Хотя никто не звонил».

При этом собеседница ФАН выразила надежду на то, что съемочный процесс все же продолжится в августе этого года.

«Должны были в июне запуститься, но, как видите, не запустились (из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. — Прим. ФАН), — пояснила актриса. — Поэтому неизвестно теперь [когда возобновятся съемки «Сватов-7»]».

Коллега Олеси Железняк по любимому многими телесериалу Анна Кошмал, сыгравшая роль Жени Ковалевой, говорить что-либо отказалась.

«Я не хочу комментировать никакие новости, — заявила она ФАН. — Благодарю. К сожалению, я не имею права ничего комментировать. Не знаю ничего, поэтому ничего не скажу».

Во второй половине мая, в самый разгар пандемии COVID-19, актер Александр Феклистов, исполняющий роль ученого Александра Берковича, признался, что на тот момент никакой конкретики насчет продолжения съемок по понятным причинам не было. Дело в том, что работу планировалось продолжить в Белоруссии, но из-за закрытых границ это было невозможно.

Накануне актер Федор Добронравов, играющий Ивана Будько, рассказал, что «из-за пандемии не успели подготовиться (к возобновлению съемочного процесса), снимать должны были в Белоруссии, но теперь пришлось отложить съемки на следующий год».