Дерматолог рассказала, как обезопаситься при появлении родинок

Москва, 22 июня. Никакие меры не способны затормозить появление родинок на теле человека. Об этом рассказала врач-дерматолог Татьяна Егорова.

По словам медика, если на коже образуется все больше и больше родинок, то за этим процессом необходимо наблюдать, а также реже бывать на открытом солнце и фиксировать беспокоящие пигментные пятна.

«Обязательно не загорать под прямыми солнечными лучами, необходимо пользоваться средствами защиты с фильтром не менее 50. Особенно если речь идет про зону инсоляции, непривычную вам. То есть, например, в тех случаях, когда мы выезжаем на экватор», — пояснила Егорова.

Специалист рекомендует выходить на улицу в дни летнего солнцестояния только в утренние и вечерние часы. В случае беспокойства следует сфотографировать родинку, если же она находится в труднодоступном месте, то можно попросить о помощи своих близких.

«Ее надо зафиксировать при помощи фото в одно и то же время при одном и том же освещении на один и тот же аппарат. И хорошо будет дополнительно провести сантиметровые замеры для более качественного отслеживания состояния родинки», — добавила дерматолог.

Кроме того, родинку следует удалить, если она вызывает подозрение. Это может быть при повреждении пятна химическим веществом и превращении его в злокачественное.