Американист Ордуханян объяснил вспыхнувшую в США «войну с памятниками»

В Нью-Йорке решили демонтировать памятник 26-летнему президенту США Теодору Рузвельту на фоне массовых протестов. Чем вызвана американская «война с памятниками» и куда она может привести? Об этом рассказал политолог-американист Рафаэль Ордуханян в комментарии Федеральному агентству новостей.

Бронзовый монумент Рузвельту стоит у входа в Американский музей естественной истории. Как пишет The New York Times, многие считают памятник «символом колониальной экспансии и расовой дискриминации». Монумент состоит из трех частей: бронзовый Рузвельт сидит на коне, а по обе стороны от него стоят индеец и африканец. Отмечается, что решение убрать памятник музей принял самостоятельно.

«Это просто безумие. Америка сошла с ума. Это уже не фактор политической жизни — это ментальные сдвиги. Настолько сбиты ориентиры и ценности у людей, что я уже не могу [комментировать]. Нужен врач. Говорите, памятник Рузвельту? Господи, памятник писателю Сервантесу осквернили. Это безграмотность, невежество толпы, невежество улицы», — сказал Ордуханян в комментарии ФАН.

Ранее протестующие в Сан-Франциско разрисовали памятник испанскому писателю Мигелю де Сервантесу Сааведра. В Северной Каролине демонстранты снесли две статуи, установленные около монумента Конфедерации. Стихийный снос памятников в США начался с волной протестов, вспыхнувших после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских. Досталось даже памятникам Христофору Колумбу: по данным СМИ, один монумент обезглавили, а второй сбросили в озеро.

Рафаэль Ордуханян считает, что мир должен извлечь уроки из происходящего сейчас в США.

«Рушится великая страна. Хочу повторить: весь мир, смотрите, учитесь, пытайтесь сделать из этого выводы. Весь мир должен быть бдительным. Это какая-то вакханалия, непонятная для меня. Я не знаю даже, как это анализировать», — сказал американист.

По мнению политолога, сейчас в Америке происходит ровно то же самое, чего Вашингтон добивался в других странах мира.

«Америка сейчас делает абсолютно все, за что она пыталась критиковать весь мир последние 50 лет. Судя по всему, Америка попала в капкан собственного лицемерия. [Происходит] то, что она делала другим, что она готовила другим. Вишенкой на торте должна бы быть поездка наших сенаторов с тульскими пряниками на улицы Нью-Йорка, Сиэтла, и раздача этих «печенек» толпе. Мне неприятно на все это смотреть, Америка все-таки была достойна лучшего», — резюмировал Рафаэль Ордуханян.

Напомним, массовые беспорядки захлестнули США после того, как в Сети появились кадры жесткого задержания афроамериканца Джорджа Флойда. В видеоролике запечатлено, как страж порядка на протяжении нескольких минут давит коленом на шею Флойда, который уже лежит на земле. Позже стало известно, что мужчина скончался после задержания.