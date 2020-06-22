Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Американист Ордуханян объяснил вспыхнувшую в США «войну с памятниками»

159
0 Оставить комментарий

Американист Ордуханян объяснил вспыхнувшую в США «войну с памятниками»

В Нью-Йорке решили демонтировать памятник 26-летнему президенту США Теодору Рузвельту на фоне массовых протестов. Чем вызвана американская «война с памятниками» и куда она может привести? Об этом рассказал политолог-американист Рафаэль Ордуханян в комментарии Федеральному агентству новостей.

Бронзовый монумент Рузвельту стоит у входа в Американский музей естественной истории. Как пишет The New York Times, многие считают памятник «символом колониальной экспансии и расовой дискриминации». Монумент состоит из трех частей: бронзовый Рузвельт сидит на коне, а по обе стороны от него стоят индеец и африканец. Отмечается, что решение убрать памятник музей принял самостоятельно.

Американист Ордуханян объяснил вспыхнувшую в США «войну с памятниками»

«Это просто безумие. Америка сошла с ума. Это уже не фактор политической жизни — это ментальные сдвиги. Настолько сбиты ориентиры и ценности у людей, что я уже не могу [комментировать]. Нужен врач. Говорите, памятник Рузвельту? Господи, памятник писателю Сервантесу осквернили. Это безграмотность, невежество толпы, невежество улицы», — сказал Ордуханян в комментарии ФАН.

Ранее протестующие в Сан-Франциско разрисовали памятник испанскому писателю Мигелю де Сервантесу Сааведра. В Северной Каролине демонстранты снесли две статуи, установленные около монумента Конфедерации. Стихийный снос памятников в США начался с волной протестов, вспыхнувших после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских. Досталось даже памятникам Христофору Колумбу: по данным СМИ, один монумент обезглавили, а второй сбросили в озеро.

Американист Ордуханян объяснил вспыхнувшую в США «войну с памятниками»

Рафаэль Ордуханян считает, что мир должен извлечь уроки из происходящего сейчас в США.

«Рушится великая страна. Хочу повторить: весь мир, смотрите, учитесь, пытайтесь сделать из этого выводы. Весь мир должен быть бдительным. Это какая-то вакханалия, непонятная для меня. Я не знаю даже, как это анализировать», — сказал американист.

По мнению политолога, сейчас в Америке происходит ровно то же самое, чего Вашингтон добивался в других странах мира.

«Америка сейчас делает абсолютно все, за что она пыталась критиковать весь мир последние 50 лет. Судя по всему, Америка попала в капкан собственного лицемерия. [Происходит] то, что она делала другим, что она готовила другим. Вишенкой на торте должна бы быть поездка наших сенаторов с тульскими пряниками на улицы Нью-Йорка, Сиэтла, и раздача этих «печенек» толпе. Мне неприятно на все это смотреть, Америка все-таки была достойна лучшего», — резюмировал Рафаэль Ордуханян.

Американист Ордуханян объяснил вспыхнувшую в США «войну с памятниками»

Напомним, массовые беспорядки захлестнули США после того, как в Сети появились кадры жесткого задержания афроамериканца Джорджа Флойда. В видеоролике запечатлено, как страж порядка на протяжении нескольких минут давит коленом на шею Флойда, который уже лежит на земле. Позже стало известно, что мужчина скончался после задержания.

Новости партнеров

Новости партнеров