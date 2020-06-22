Милонов заявил, что атаками на Россию Зеленский отвлекает внимание народа от проблем

Москва, 22 июня. Президент Украины Владимир Зеленский отвлекает граждан от проблем в стране информационными атаками в адрес России, об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Он ответил на заявление украинского президента о том, что Россию нельзя «пускать» в G7. Ранее Зеленский в интервью изданию The Globe and Mail заявил, что Москва не сможет вернуться в состав «Большой семерки», пока не вернет Киеву якобы его «территории». Зеленский поблагодарил Канаду за то, что она выступает против возвращения РФ в «Большую семерку». Президент Украины считает, что «никакого мира» между Киевом и Москвой не будет. Он призвал мировое сообщество оказывать на Москву давление в вопросе принадлежности Крыма.

Как пишет iReactor, Милонов заявил, что такими информационными атаками в адрес Москвы украинский президент отвлекает народ от реальных проблем в стране.

«А что еще Зеленскому остается делать? Он же обманул чаяния украинцев, которые его выбирали как президента мира. Многие украинцы голосовали за Зеленского не потому, что он им такой нравится. Они голосовали против царя войны, вот этого черного генерала — Петра Порошенко — и думали, что Зеленский принесет мир и стабильность на территорию Украины», — подчеркнул он.

Ранее демократы в США выступили против идеи президента США Дональда Трампа пригласить Россию на саммит «Большой семерки». Они направили письмо госсекретарю США Майку Помпео, в котором порекомендовали следовать заданному ранее вектору политики и не приглашать РФ на саммит, пока не изменится курс Москвы на «прямую дестабилизацию положения в США».

По мнению демократов, Россия может представлять опасность для других стран «Большой семерки». Однако сенатор Сергей Цеков считает, что наибольшую опасность для всего мира представляют сами Штаты.