В Рунете запустили новый тренд на съедобные мемы со звездами

Москва, 22 июня. В российском Twitter новый тренд — создание «съедобных» мемов из звезд отечественного шоу-бизнеса. Одними из самых ярких примеров стали Мармеладзе (он же Валерий Меладзе) и Караваенга (Елена Ваенга).

В топ также попали Григорий Лепс, переименованный в Желепса, Леонид Агутин, ставший Агушиным, король российской поп-эстрады Филипп Киркоров под видом Килькорова.

Ротатуй, агушин, желепс и мармеладзе



как же я обожаю славянский юмор pic.twitter.com/ffcgi8MtX6 — мишу опять забыли. ???????? (@ododecembriste) June 20, 2020

Не обошлось без «золотого голоса России» Николая Баскова. На фото он загадочно улыбается на срезе батона колбасы, в подписи уточняется, что он теперь Колбасков.

Не забудь про pic.twitter.com/nXrpE69QYQ — польский пᴘинц (@hifromEuropa) June 20, 2020

Как отмечает телеканал 360, под раздачу попали София Ротару, превращенная в Софию Рататуй, Жанна Агузарова, ставшая Абузаровой и даже Земфира — Зефира.