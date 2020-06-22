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В Рунете запустили новый тренд на съедобные мемы со звездами

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В Рунете запустили новый тренд на съедобные мемы со звездами

Москва, 22 июня. В российском Twitter новый тренд — создание «съедобных» мемов из звезд отечественного шоу-бизнеса. Одними из самых ярких примеров стали Мармеладзе (он же Валерий Меладзе) и Караваенга (Елена Ваенга). 

В топ также попали Григорий Лепс, переименованный в Желепса, Леонид Агутин, ставший Агушиным, король российской поп-эстрады Филипп Киркоров под видом Килькорова.

Не обошлось без «золотого голоса России» Николая Баскова. На фото он загадочно улыбается на срезе батона колбасы, в подписи уточняется, что он теперь Колбасков.

Как отмечает телеканал 360, под раздачу попали София Ротару, превращенная в Софию Рататуй, Жанна Агузарова, ставшая Абузаровой и даже Земфира — Зефира.

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