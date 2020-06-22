Фанаты Бузовой заподозрили у нее беременность

Москва, 22 июня. Певица Ольга Бузова опубликовала трогательные фотографии с романтического свидания с Давидом Манукяном. В подписи к фото звезда намекнула на возможную беременность.

Певица выложила кадры с прогулки на катере по Москве-реке. На фото Бузова и Манукян сидят в обнимку и держатся за руки.

«Любовь внутри меня, любовь вокруг меня. Жизнь прекрасна! Наслаждайтесь, мои хорошие, каждым днем», — написала Бузова.

Поклонники певицы предположили, что звезда намекает на интересное положение. Фанаты считают, что Бузова может быть беременна.

«Любви вам огромной, и пусть от нее родятся детки!» — пожелала nata_myrr.

«Оль, а когда малыш?» — поинтересовалась parfennova.

Бузова не первый раз волнует поклонников намеками на беременность. Ранее Бузова шокировала подписчиков в Instagram «беременным» животом. Фотографию певица сопроводила подписью, адресованной Давиду Манукяну. Она заявила, что теперь он обязан на ней жениться. Однако позже стало очевидно, что это всего лишь розыгрыш.

Кроме того, Бузова решила узнать, как мог бы выглядеть ее ребенок от Манукяна. Певица использовала популярное приложение, которое по внешности будущих родителей определило внешность ребенка.