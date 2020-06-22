Кудрявцева похвалилась отдыхом в «санатории детства» в Адлере

Москва, 22 июня. Известная телеведущая Лера Кудрявцева отправилась с дочерью Машей на отдых в Адлер и пообещала фанатам подробно рассказывать об этом приключении.

Звезда сообщила, что остановилась в санатории «Южное взморье», где вместе с мамой часто отдыхала в детстве. С тех пор, по словам Кудрявцевой, многое изменилось — появились роскошные номера, новые постройки, облагородили территорию.

«Невероятно интересно окунуться в свое детство», — заметила звезда в Instagram.

Судя по опубликованным ею кадрам, погода не располагает к купанию. Дочку Кудрявцевой приходится одевать потеплее.

В Instagram Stories Кудрявцева провела для фанатов целую экскурсию по санаторию — похвалилась видами и убранством номеров. Фанаты поблагодарили телеведущую за теплые семейные кадры и попросили и дальше делиться впечатлениями от отдыха. Они также отметили, как быстро растет дочь Кудрявцевой, насколько она очаровательна и мила.

«Молодец, Лерочка! Никакая Турция не сравнится с запахом детства», — отметила kalino9569.

Кудрявцева ранее удивила поклонников селфи, обработанным в фотошопе. По примеру телеведущей Ксении Собчак она до неузнаваемости изменила собственное лицо. Многие фанаты признались, что не сразу смогли понять, кто запечатлен на снимке.