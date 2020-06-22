BCG прогнозирует снижение темпов роста частного богатства в России

Москва, 22 июня. Рост объема частного богатства граждан России не будет таким стремительным, как это было в прошлых годах. Виной тому пандемия коронавируса, считают аналитики консалтинговой компании Boston Consulting Group.

Эксперты указали, что за последние 20 лет объем частных финансовых состояний россиян вырос в 16 раз и достиг по итогам прошлого года отметки в 1,6 триллиона долларов. Это 90% ВВП России за 2019 год.

Под совокупным богатством аналитики подразумевают финансовые активы взрослого населения, например, наличные сбережения, депозиты в банках, облигации, акции. За последние 12 лет в России пережили третью экономическую рецессию, однако все равно объем личных финансовых состояний граждан рос.

По прогнозам Boston Consulting Group, в 2020-2024 годах рост частных состояний в России будет замедляться, а темпы будут зависеть от макроэкономической динамики. При этом, как пишет Forbes, при быстром восстановлении экономики после кризиса, темпы роста состояния снизятся с 10,4% до 6,1%, при медленном — до 4,8%, при продолжительном ущербе от коронавируса — до 3,8%.

Ожидается, что к 2024 году совокупные частные финансовые состояния россиян при первых двух сценариях составят 2,2 триллиона долларов и 2 триллиона долларов соответственном, а при самом худшем раскладе — 1,9 триллиона долларов, указал телеканал 360.