Коронавирус в России и мире: главное на 22 июня, статистика по регионам

За сутки в России выявлено 7600 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число заболевших в нашей стране достигло 592 280 человек, в мире — 9 081 571 зараженных. Федеральное агентство новостей рассказывает об актуальной на утро 22 июня 2020 года информации о COVID-19.

Коронавирус в России

По данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса в РФ, за минувшие сутки в стране выявлено 7600 новых случаев заражения. Общее количество заболевших достигло 592 280 человек, из которых 344 416 уже выздоровели, 8206 — погибли. За сутки зарегистрировано 95 летальных исходов пациентов с COVID-19.

Количество тестов на коронавирус, сделанных россиянам с начала пандемии, приблизилось к 17,2 млн.

Статистика по регионам

В Москве за сутки зарегистрировано 1068 новых случаев заболевания коронавирусом, общее число зараженных в столице на сегодняшний день составляет 215 014 человек. При этом количество погибших от COVID-19 в Москве на 22 июня стало наименьшим с 18 апреля этого года — 20 человек.

В Подмосковье число заболевших на данный момент достигло 54 375 человек (плюс 506 за сутки), в Петербурге — 22 412 (плюс 217 за сутки).

В Нижегородской области зафиксировано 15 774 заболевших коронавирусом (плюс 219 за сутки), в Свердловской области — 11 129 (плюс 197), в Ростовской области — 8675 (плюс 141), в Красноярском крае — 7726 (плюс 146), в Дагестане — 7267 (плюс 79), в Ханты-Мансийском АО —6581 (плюс 295), в Воронежской области — 6062 (плюс 199).

COVID-19 в мире

На утро 22 июня в мире насчитывалось 9 081 571 зараженных коронавирусом, из которых выздоровели 4 842 210 человек, погибли 471 360.

Больше всего заболевших в США — 2 356 715 человек. Там же самая высокая смертность от коронавируса — 122 248. При этом летальность от COVID-19 в Америке равна 5,19%. Она, напомним, рассчитывается как отношение числа умерших к общему числу заболевших.

На втором месте по распространенности коронавируса Бразилия, где заболели 1 086 990 человек, умерли 50 659. Россия в этом списке занимает третье место. Летальность в нашей стране составляет 1,4%.

На четвертом месте в топ-10 стран с самым высоким показателем заболеваемости коронавирусом Индия — 426 910 заболевших, 13 703 умерших. Далее следуют Великобритания (304 331 заболевший, 42 632 умерших), Испания (293 352 заболевших, 28 752 умерших), Перу (254 936 заболевших и 8 045 умерших), Чили (242 355 заболевших и 4 479 умерших), Италия (238 499 заболевших и 34 643 умерших) и Иран (204 952 заболевших и 9 623 умерших).

Самая высокая летальность от коронавируса зафиксирована в Бельгии — 16,02%, где из 60 550 зараженных погибли 9696 человек. На втором месте Франция с летальностью 15,67%, поскольку из 189 220 заболевших умерли 29 640 человек. На третьем месте Италия, летальность от коронавируса в которой равна 14,53%. В Великобритании летальность составляет 14,01%.