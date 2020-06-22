КГБ Белоруссии подтвердил обвинения Бабарико

Минск, 22 июня. Обвинения Виктору и Эдуарду Бабарико по расследуемому уголовному делу предъявлены. Об этом рассказал официальный представитель КГБ Андрей Ярош.

По его словам, Комитет государственной безопасности Белоруссии пока оставляет без комментариев подробности обвинения. Как пишет ТАСС, в ведомстве добавили, что обвинение было предъявлено в срок. Журналисты поинтересовались, на каких статьях Уголовного кодекса базируется обвинение. Ярош оставил вопрос без комментариев.

18 июня стало известно, что белорусские правоохранители задержали претендента на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико. Об этом сообщил глава Комитета госконтроля Белоруссии Иван Тертель. По его словам, бывший глава Белгазпромбанка Бабарико пытался оказать воздействие на свидетелей, а также скрыть улики преступления.

Он также добавил, что следствию удалось раскрыть схемы «отмывания» денежных средств, с помощью которых выводились крупные суммы в иностранные банки. В схеме был задействован латвийский банк ABLV.

12 июня Комитет государственного контроля Белоруссии сообщил о задержании топ-менеджеров Белгазпромбанка. В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем.

Бабарико являлся главой Белгазпромбанка с 2000 года. В середине мая Бабарико покинул пост главы Белгазпромбанка, заявив о намерении баллотироваться в президенты Белоруссии.