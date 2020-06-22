Мисмари назвал отличной ситуацию на линии фронта, указав на турецкую оккупацию

Представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-майор Ахмад Мисмари вечером в воскресенье, 21 июня, провел пресс-конференцию, ответив на наиболее актуальные вопросы по Ливии.

Официальный спикер ЛНА рассказал о введении перемирия в Ливии, турецкой оккупации, обстановке на линии фронта, целях ЛНА, угрозе, которую террористы представляют для всего Средиземноморского региона, позиции Египта и Туниса по ситуации в североафриканской стране, захвате ливийской нефти.

Позиция Египта

Позиция Египта основывается на понимании внутриливийской проблематики, кризис — это национальная проблема.

«Мы не совсем понимаем, почему позиция Египта стала для кого-то сюрпризом. Мы говорим о великом Египте с его народом и славной историей», — отметил Мисмари.

Текущая ситуация в Ливии находится вне рамок внутренних противоречий, а сама она имеет большое влияние на весь регион, выходя за границы страны. Террористы и бандформирования, которых использует президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, угрожают всему миру. Турецкое вмешательство стало причиной эскалации кризиса, выведя его на нынешний уровень.

В Каире прекрасно осведомлены об этой проблеме, Египет с самого начала выступал на стороне ЛНА в ее борьбе против терроризма.

«Но теперь ситуация дошла до того, что Турция уже оккупировала часть арабских территорий, создав таким образом плацдарм для планирования и осуществления дальнейших действий в соседних странах», — указал генерал-майор.

Большую угрозу для безопасности в регионе несет в себе захват ливийской нефти, от которого пострадают как арабские страны, так и государства, имеющие различные соглашения с Ливией в экономической сфере.

Арабский мир объединился против агрессии Турции

Мисмари заявил, что арабский мир консолидировался перед общей угрозой. При этом арабы объединились на основе общей истории и общих границ, в отличие от коалиции главаря так называемого Правительства национального согласия Файеза Сарраджа с турецким лидером, основанной лишь на жажде власти и наживы.

Анкара использует медиаресурсы для проталкивания идеи о ливийцах турецкого происхождения. Эти слова — ложь. Такие заявления служат только для одной цели — легитимизировать интервенцию Турции, найти оправдание для вмешательства в дела Ливии. Эрдоган голословно утверждает, что действует от лица предков, но на самом деле он хочет превратить арабские земли в зоны турецкого влияния.

Реальные задачи ЛНА

Армия Халифы Хафтара ценой больших потерь помогла Египту обезопасить свою территорию, получив информацию о намерении террористов из Триполи и Мисураты (контролируются группировками ПНС) с оружием в руках дойти до Каира. Усилиями ЛНА была создана зона безопасности глубиной до 1200 километров, она имеет большое стратегическое значение.

«Египет знал, что ЛНА способна достичь своей цели, однако турецкое вторжение создало определенные проблемы. Египет оказал большую поддержку ливийскому народу», — подчеркнул Мисмари.

По его словам, символично, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поддержал ливийский народ в месте Сиди Баррани (Александрия). Именно там в 1940 году Ливия вступила во Вторую мировую войну и дала отпор итальянским оккупантам. Обращение ас-Сиси, что немаловажно, состоялось в присутствии множества ливийских шейхов. Это событие не имеет отношения к политической стороне вопроса.

«Братья-мусульмане»1 (запрещена в РФ. — Прим. ФАН) должны понять, что дело не только в Сирте и аль-Джуфре. Они пытаются обмануть общественность, используя такие СМИ как аль-Джазира. Ас-Сиси не говорил о нефти или газе. Он говорил о том, что надо покончить с бандами в Триполи, а также, чтобы оружие находилось только в руках армии», — пояснил официальный спикер ЛНА.

Ахмад Мисмари от лица Ливии поблагодарил Египет за поддержку и совместное с Тунисом противостояние «Братьям-мусульманам». В Анкаре, услышав обращение Каира, внезапно заявили, что все соглашения с ПНС были инициированы Сарраджем. Турецкая сторона также заговорила об уважении к Египту, однако от нее ежедневно идут угрозы о том, что турки придут и напишут имя Эрдогана на пирамидах.

Ситуация на линии фронта

«Военная обстановка развивается отлично. Все под контролем. Не поддавайтесь лживым слухам и пропаганде. На Facebook полно фейков. Верьте в ЛНА и Палату представителей», — продолжил генерал-майор.

Командование ЛНА не раз принимало сложные решения, в том числе и о перемирии. Целостность и безопасность страны — то, чем армия Хафтара руководствовалась при остановке боевых действий, несмотря на успешное продвижение вперед. Фельдмаршал Халифа Хафтар стремится ликвидировать всех террористов, разоружить все группировки. К этим целям добавилась еще одна — противостояние турецкой оккупации.

1 Организация запрещена на территории РФ.