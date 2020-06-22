Миро объяснила, почему новая жена Тимати оказалась умнее предыдущей

Москва, 22 июня. Возлюбленная Тимати модель Анастасия Решетова отказалась отдавать сына на воспитание свекрови, чем превзошла первую супругу рэпера Алену Шишкову, заявила блогер Лена Миро.

«Искренне полагала, что, родив, силиконовая кукла пойдет по пути предыдущей наложницы Шишки и отдаст ребенка свекрови, но ― нет», — призналась Миро.

Блогер отметила, что возлюбленная Тимати отписалась от свекрови в Instagram. Мать Тимати не осталась в стороне и заявила, что никогда не была подписана на Решетову. По ее словам, она никогда не мечтала о дочери.

Решетова решила воспитывать сына сама, чем разозлила свекровь. Блогер объяснила, что причиной злости свекрови стали рекламные контракты на звездных детей.

«Рекламные контракты на подгузники горят? Горят. Соску рекламировать нужно? Нужно. Фотосессию с колыбелькой из натурального пластика третий месяц провести нет возможности — что же такое вообще происходит?» — объяснила блогер.

Миро отметила, что Решетова оказалась умнее Шишковой и оставила ребенка себе, чтобы он «мозолил глаза папе». Модель понимает, что рано или поздно Тимати привяжется к сыну, а, значит, сын будет папой любим, в отличие от первого ребенка от Шишковой.

Ранее Миро заявила, что Решетова создана для того, чтобы терпеть измены. По словам блогера, модель хорошо подготовилась к этому физически и морально и, возможно, «уже сглотнула не одну и не две измены».