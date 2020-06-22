Первый канал покажет оцифрованную военную киноэпопею Озерова «Освобождение»

Первый канал покажет все части легендарной киноэпопеи «Освобождение» о Второй мировой войне, снятой режиссером Юрием Озеровым, — впервые после полной цифровой реставрации с возможностью просмотра в высоком качестве — разрешении 4К. Показ пяти частей, снятых в период с 1967 по 1971 годы, состоится с 22 по 24 июня, сообщили Федеральному агентству новостей в пресс-службе телеканала.

Специалисты киноконцерна «Мосфильм» отреставрировали примерно 670 тысяч кадров — это почти восемь часов изображения и звука. Примечательно, что работы продолжались на протяжении восьми месяцев.

По совокупности сроков решения поставленной задачи и объема материалов данный проект оказался самым масштабным и сложным за многие годы деятельности подразделения киноконцерна ПК «Телекино», которое занимается цифровой реставрацией фильмов из коллекции «Мосфильма».

«Я благодарен нашим специалистам, которые провели огромную работу, — сказал генеральный директор киноконцерна Карен Шахназаров. — Многие вещи мы делали по интернегативу: тот, кто разбирается в технологиях, поймет, что это вторичные исходники: многое было утеряно».

По словам знаменитого режиссера, «Освобождение» и сегодня смотрится очень современно, несмотря на то, что лента снималась более полувека назад, и тогда были совсем другие и качество пленки, и оборудование.

«Картина не потеряла ни своего масштаба, ни художественных достоинств, — подчеркнул Шахназаров. — Юрий Озеров снял во всех смыслах выдающуюся картину, я бы даже сказал — уникальную. Батальные сцены — их масштаб, качество съемки — просто поражают воображение».

К слову, все реставрационные работы «Мосфильм» провел полностью за счет собственных средств, без привлечения государственного или спонсорского финансирования.

«Пришлось работать с массой дефектов, — признался главный инженер киноконцерна Виктор Тамазин. — Например, эпизод освобождения узников концлагеря на железнодорожной станции был сильно поврежден коварным дефектом — это так называемые «потертости».

Он пояснил, что никакие автоматические программные фильтры в этой ситуации не работают: в отличие от царапины, потертость не имеет ярко выраженных краев и зачастую не только размыта, но и в некоторой степени прозрачна.

«И здесь работа шла исключительно вручную», — отметил Тамазин.

Процесс реставрации состоял из нескольких технологических этапов: ультразвуковой чистки пленки, оцифровки, цветокоррекции, работ по реставрации звука и других.

Исходные материалы для работы находились не в самом лучшем состоянии: особо остро стояла проблема так называемого «цветового дыхания» и неравномерности цвета по полю кадра, пленочного «шума» на светлых участках изображения и склеек на планах с внутрикадровыми титрами. Плюс весь стандартный для старых кинокартин, как говорят профессионалы, «набор»: многорядные царапины, искажения геометрии кадра, сколы и пятна...

Показ киноэпопеи приурочен к датам, напрямую связанным с историей Великой Отечественной войны. 22 июня — 79-я годовщина начала войны (День памяти и скорби), а 24 июня 1945-го на Красной площади состоялся первый Парад Победы. В нынешнем году парад в честь 75-летия Великой Победы пройдет тоже 24 июня.

Военно-историческая лента «Освобождение» состоит из пяти отдельных фильмов: «Огненная дуга», «Прорыв», «Направление главного удара», «Битва за Берлин» и «Последний штурм».

Роли в эпопее сыграли такие советские актеры, как Михаил Ульянов, Николай Олялин, Василий Шукшин, Лариса Голубкина, Владимир Заманский, Сергей Никоненко, Михаил Ножкин, Валерий Носик, Анатолий Ромашин, Николай Рыбников, Всеволод Санаев, Владислав Стржельчик и многие другие.

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