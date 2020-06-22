Актриса Семина назвала «аморалкой» Федосееву-Шукшину

Москва, 22 июня. Российская актриса Тамара Семина отреагировала на последние скандалы, связанные с ее коллегой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Артистка возмутилась публичным поведением жены Бари Алибасова.

Квартирный вопрос, мучавший вдову писателя Василия Шукшина, пополнился вызывающей историей со снимками, сделанными на кровати литератора. В квартире своей супруги продюсер Бари Алибасов устроил фотосессию с актером из гей-порно.

«Опять телевидение носится с Федосеевой. Ей до фени и ее дети, и внуки. Ее интересовали всегда только мужики и деньги: «Дай-дай-дай!» — прокомментировала ситуацию Семина.

По словам актрисы, Федосеева-Шукшина во многом должна быть обязана своему бывшему мужу, которому наверняка бы не понравились регулярные скандальные новости о своей семье, передает издание «Дни.ру».

«Шукшин вытащил ее на экран, снимал в своих фильмах. Васенька всех своих обеспечил. А теперь его наследники носятся с этой аморалкой, рассказывают про браки Федосеевой, ее мужиков. Мне противно. И за державу обидно», – добавила знаменитость.

В октябре нынешнего года исполнится 46 лет со дня смерти Василия Шукшина. Писатель умер из-за инфаркта миокарда во время съемок кинофильма «Они сражались за родину». Тело литератора, сыгравшего одну из главных ролей в картине, обнаружил его друг актер Георгий Бурков.