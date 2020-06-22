Новиков напомнил Порошенко, что является источником проблем в отношениях Москвы и Киева

Экс-президент Украины Петр Порошенко хочет показать себя в роли самой проамериканской силы в стране, чтобы получить финансовую и политическую поддержку от США в ходе внутриполитической борьбы. Об этом Федеральному агентству новостей заявил депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

Так собеседник ФАН отреагировал на обвинение России со стороны Порошенко в желании «рассорить» Украину и США. Во время беседы в программе на телеканале CNN бывший украинский лидер отметил, что население страны чувствует и ценит «поддержку» со стороны стран Запада. Порошенко обратил внимание, что Украина уже стала наиболее «проамериканским государством» и Киев очень «благодарен за предоставление столь значительных объемов поддержки».

«И сейчас Украина в войне. Российский сценарий направлен на то, чтобы сломать единство между Украиной и США. Это ни в интересах Украины, ни, однозначно, в интересах Соединенных Штатов», — подчеркнул экс-глава Украины.

По словам Порошенко, еще в 2014 году он, как представитель «многомиллионного украинского народа», ощутил поддержку со стороны Конгресса.

Как заметил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, Украина и Россия еще совсем недавно находились в составе одного государства — Союза Советских Социалистических Республик. Этот факт, помимо общей истории и этнической природы наших народов, определял дружественный и братский характер отношений двух государств.

«Если сейчас отношения на уровне руководства не блестящие, то нужно искать источники этой проблемы и понять, кому это выгодно. Оказывается, что США, которые победу в «холодной войне» оценивают для себя как не менее значимую, чем победу с фашизмом, устранение СССР с геополитической карты мира рассматривают как свою самую главную удачу. Это означает, что они приветствуют раскол между Россией и Украиной. К тому же мы видим, что в последние десятилетия со стороны американских политиков было сделано очень многое для ухудшения наших отношений. Если они уже испортились, то источником проблемы является уж точно не Российская Федерация и не народ Украины, а западные силы, которые заинтересованы в расколе между нами. К этому также причастны контрагенты США на территории Украины, к которым относится Порошенко», — объяснил Новиков в беседе с ФАН.

Самое «позорное в этой истории» то, что США на Украине пришлось опираться на силы, которые по итогам Нюрнбергского трибунала были признаны преступниками, говорит парламентарий.

«В 75-летие Победы над фашизмом будет не лишним об этом напомнить. Таким образом, источник проблем находится за океаном. Проблемы не могли бы разрастись до такого масштаба, если бы не произошло предательство национальных интересов теми, кто сегодня представляет финансово-экономическую и политическую элиту Украины», — заметил депутат.

Кроме того, все антироссийские заявления Порошенко, по словам Новикова, направлены на то, чтобы в ходе внутриполитической борьбы на Украине показать себя в роли «самой проамеркианской силы».

«Тем самым он получит дополнительную финансовую и политическую поддержку на реализацию своих амбиций в перспективе», — добавил Новиков.

Напомним, Порошенко на Украине является фигурантом сразу нескольких уголовных дел. Его подозревают в различных нарушениях: превышении полномочий, неуплате налогов, отмывании денег, давлении на судебную власть и в госизмене в связи с решением направить в Керченский пролив три бронекатера, которые впоследствии задержали из-за нарушения госграницы РФ.

19 мая депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал записи телефонных переговоров, на которых, как он утверждает, Петр Порошенко, бывший американский вице-президент Джозеф Байден и экс-глава Госдепа Джон Керри обсуждают вопросы внутренней политики Украины. Одной из тем переговоров Порошенко и Байдена было предоставление Вашингтоном одного миллиарда долларов в обмен на сохранение схем работы компании Burisma, в совет директоров которой входил сын Джо Байдена. На записи также есть призывы Джона Керри заменить генерального прокурора Украины.