Врач объяснил, как безопасно сходить в кафе в условиях пандемии

Москва, 22 июня. Посещать кафе в условиях пандемии коронавируса можно, но с соблюдением ряда правил безопасности. Об этом заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Врач объяснил, что маску при посещении заведения можно снять, чтобы, например, выпить кофе. Однако при этом необходимо соблюдать социальную дистанцию. А после приема пищи лучше надеть новую маску взамен старой, добавил он.

«Маску необходимо менять каждые два часа, а в жару — каждые 20–30 минут, поскольку от влажности она теряет защитные свойства», — рассказал Тяжельников.

Специалист посоветовал тщательно мыть руки с мылом, а если нет такой возможности, пользоваться антисептиком.

В Роспотребнадзоре ранее призвали родителей обеспечить безопасность ребенка во время прогулки. Специалисты посоветовали объяснить детям, что дотрагиваться до лица, тереть глаза ни в коем случае нельзя. Напомнили и о безопасности самих площадок, о необходимости их дезинфицирования.

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис считает, что пандемия коронавируса в России достигла плато. Она похвалила страну за огромное количество тестов, которые проводятся ежедневно. Тем не менее медики призывают не забывать об использовании средств индивидуальной защиты, чтобы не допустить второй волны заболевания.