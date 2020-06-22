Бойфренд погибшей на Бали блогера из РФ назвал возможную причину смертельного ДТП

Москва, 22 июня. Бойфренд погибшей на Бали блогера Насти Тропицель рассказал подробности страшной аварии и назвал возможную причину ДТП.

По его словам, 18-летняя девушка всегда ездила «безопаснее и аккуратнее» всех, и даже в тот роковой день соблюдала нужную скорость.

«Настенька ехала около 80-100 километров в час по большой дороге, где все едут на такой же скорости», — приводит скриншоты сообщений блогер Андрей Петров.

По словам парня, то, что случилось, — «вероятность 1 к 1000000». Когда Тропицель ехала, «начался воблинг мотоцикла на ровном месте», сказал молодой человек.

Он также обратился к поклонникам погибшей с просьбой помолиться за девушку. Подробности трагедии он пообещал раскрыть позже.

О гибели популярного блогера стало известно в воскресенье. По словам очевидцев, девушка ехала на байке вместе со своим парнем по Сансет Роуд в Куте. В какой момент два мотоцикла столкнулись, и девушка врезалась в разделительный бордюр.

На странице Тропицель в Instagram появилась фотография горящей свечи на черном фоне. Мать девушки написала, что ее дочь умерла, пишет «Царьград».

«К сожалению, нашей Настеньки уже нет с нами. Я не могу в это поверить», — говорится в сообщении.

Поклонники блогера, которых более миллиона, оставили десятки тысяч сообщений со словами соболезнования, указал РИАМО.