Правоохранители и сотрудники МЧС зажгли свечи у Вечного огня на Поклонной горе

Москва, 22 июня. Сотрудники столичных подразделений МВД, Росгвардии, МЧС, Следственного комитета и прокуратуры почтили память погибших в Великой Отечественной войне.

В День памяти и скорби правоохранители и спасатели приняли участие в акции «Свеча памяти». Сотрудники пяти ведомств возложили цветы к Вечному огню и зажгли свечи, которые были выложены в виде слова «Помним».

Кроме того, в памятной церемонии принял участие ветеран правоохранительных органов Геннадий Томин, переживший ужасы войны в раннем возрасте. У мемориала он прочел отрывок их поэмы Роберта Рождественского «Рекивем». После этого акция завершилась минутой молчания.

Акция «Свеча памяти» проводится ежегодно во многих странах в дни, связанные с Великой Отечественной войной. Впервые она прошла в 2009 году.