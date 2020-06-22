Большинство американцев не знают дату окончания Второй мировой войны

Вашингтон, 22 июня. Большинство американцев не знают, когда отмечается день окончания Второй мировой войны, об этом свидетельствуют результаты опроса «Sputnik. Мнения».

В США, Великобритании и еще ряде западных стран днем окончания войны считается 8 мая. Согласно результатам опроса, 69% респондентом либо не знали, какой праздник отмечается 8 мая, либо ответили неверно. Правильно ответили менее двух третьих опрошенных.

Кроме того, 77% назвали главным противником США во Второй мировой войне Германию, 11% отметили Россию, еще 5% назвали Китай. Остальные 8% заявили, что не знают, с кем воевала Америка. Согласно результатам опроса, каждый десятый американец не слышал о Холокосте.

Опрос проводила французская компания IFop, занимающаяся изучением общественного мнения. Участие вопросе приняли более тысячи американцев старше 18 лет.

Ранее президент Украины Зеленский выступил во время своей рабочей поездки в Польшу в январе этого года с обвинениями в адрес Советского Союза. Польша и польский народ, по словам президента Украины, первыми ощутили на себе «сговор тоталитарных режимов», что и привело к началу войны.

Впоследствии глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что в развязывании Второй мировой войны и геноциде виновна только фашистская Германия. 19 июня Путин опубликовал статью о Второй мировой войне, призвав страны мира сохранять историческую правду о событиях тех лет и обсуждать прошлое непредвзято.